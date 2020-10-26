Постпред Крыма при президенте Мурадов: Россия могла бы перекрыть Десну в ответ на водную блокаду Украины

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26 октября 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте РФ, рассказал, как Москва могла бы ответить на украинскую водную блокаду полуострова. Российский чиновник процитирован в материале, размещенном в интернете.

Как пишет «ПолитНавигатор», Мурадов констатировал, что перекрытие киевскими властями Северо-Крымского канала привело к ликвидации части сельхозпредприятий, работавших в регионе, и возникновению дефицита воды. По словам постпреда, Россия имеет возможность перекрыть в ответ реку Десну, однако пока не прибегает к такой мере.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко, экс-глава Украины, рассказал, какие действия надо предпринять для «победы» над РФ.