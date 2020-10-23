Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, как «победить» Россию

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23 октября 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Петр Порошенко, бывший президент Украины, рассказал, как «победить» Российскую Федерацию. Политический деятель процитирован в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как информирует ИА REGNUM, Порошенко отметил, что нужно удвоить скорость евроинтеграции и вступления Украины в Североатлантический альянс. Кроме того, следует настаивать на выводе «российских войск» из зоны вооруженного конфликта в Донбассе, введении туда международного миротворческого контингента и восстановлении контроля Киева над границей непризнанных ДНР и ЛНР, отметил экс-президент.

Также Петр Порошенко призвал к перевооружению армии. Ей, в частности, необходимы американские зенитные ракетные комплексы Patriot и средства РЭБ, заявил бывший глава государства.

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи республикам Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения отрицает.

Ранее в пятницу сообщалось, что Алексей Журавко, украинский политик, спрогнозировал большую войну в «славянском мире».