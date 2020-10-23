Экс-депутат украинской Рады Журавко предрек большую войну в «славянском мире»

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23 октября 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

«Славянский мир» ждет большая кровавая война. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил Алексей Журавко, бывший депутат украинской Верховной Рады.

Экс-парламентарий прокомментировал для издания «Русская весна» новость о том, что на Украине намерены наказывать учителей за упоминание термина «Великая Отечественная война». Как отметил Журавко, киевские власти делают все для того, чтобы «выбить всю историческую память» из молодежи и людей среднего возраста. Действия руководства Украины свидетельствуют о том, что нужно ждать большую кровавую войну в «славянском мире», заявил политик.

Как сообщалось ранее на этой неделе, эксперт Юрий Дудкин предсказал, что российские войска дойдут до Киева, если президент Владимир Зеленский решится на массированное наступление в Донбассе.