«Славянский мир» ждет большая кровавая война. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил Алексей Журавко, бывший депутат украинской Верховной Рады.
Экс-парламентарий прокомментировал для издания «Русская весна» новость о том, что на Украине намерены наказывать учителей за упоминание термина «Великая Отечественная война». Как отметил Журавко, киевские власти делают все для того, чтобы «выбить всю историческую память» из молодежи и людей среднего возраста. Действия руководства Украины свидетельствуют о том, что нужно ждать большую кровавую войну в «славянском мире», заявил политик.
Как сообщалось ранее на этой неделе, эксперт Юрий Дудкин предсказал, что российские войска дойдут до Киева, если президент Владимир Зеленский решится на массированное наступление в Донбассе.
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