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Украинский аналитик Дудкин: войска РФ дойдут до Киева, если Зеленский решится на массированное наступление в Донбассе

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский аналитик Дудкин: войска РФ дойдут до Киева, если Зеленский решится на массированное наступление в Донбассе
Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Если президент Владимир Зеленский решится на массированное наступление в Донбассе, Вооруженные силы РФ дойдут до Киева. С соответствующим прогнозом выступил украинский эксперт Юрий Дудкин.

Аналитик, ставший собеседником авторов YouTube-канала «Голос правды», отметил, что в непризнанных ДНР и ЛНР продолжается раздача российских паспортов. В случае агрессии против республик Москва должна будет принять меры по защите сограждан, заявил Дудкин. Он предсказал, что на помощь Донецку и Луганску отправят армию РФ, которая в итоге дойдет до столицы Украины.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Алексей Резников, замглавы украинского кабмина, озвучил точку зрения, согласно которой полноценная реинтеграция Донбасса займет не менее двадцати пяти лет.

ДЦ

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