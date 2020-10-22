Украинский аналитик Дудкин: войска РФ дойдут до Киева, если Зеленский решится на массированное наступление в Донбассе
22 октября 2020, 11:46[ «Аргументы Недели» ]
Если президент Владимир Зеленский решится на массированное наступление в Донбассе, Вооруженные силы РФ дойдут до Киева. С соответствующим прогнозом выступил украинский эксперт Юрий Дудкин.
Аналитик, ставший собеседником авторов YouTube-канала «Голос правды», отметил, что в непризнанных ДНР и ЛНР продолжается раздача российских паспортов. В случае агрессии против республик Москва должна будет принять меры по защите сограждан, заявил Дудкин. Он предсказал, что на помощь Донецку и Луганску отправят армию РФ, которая в итоге дойдет до столицы Украины.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Алексей Резников, замглавы украинского кабмина, озвучил точку зрения, согласно которой полноценная реинтеграция Донбасса займет не менее двадцати пяти лет.
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