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20 октября 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский вице-премьер Алексей Резников, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Полноценная реинтеграция Донбасса в состав Украины займет не менее 25 лет. С соответствующим прогнозом выступил Алексей Резников, заместитель главы правительства бывшей советской республики.

Как отметил вице-премьер, процитированный сайтом «Новороссия», после возвращения киевской властью контроля над Донецком и Луганском она будет проводить работу с местным населением, чтобы данные территории вошли в украинское правовое и ментальное поле. Согласно убеждению Резникова, полноценная реинтеграция потребует не менее 25 лет.

Ранее во вторник сообщалось, что Юрий Антипов, независимый эксперт, обвинил Службу безопасности Украины в уничтожении самолета Boeing, разбившегося в Донецкой области в 2014 году.