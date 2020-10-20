Украинский вице-премьер Резников: полноценная реинтеграция Донбасса займет не менее 25 лет
20 октября 2020, 14:42[ «Аргументы Недели» ]
Полноценная реинтеграция Донбасса в состав Украины займет не менее 25 лет. С соответствующим прогнозом выступил Алексей Резников, заместитель главы правительства бывшей советской республики.
Как отметил вице-премьер, процитированный сайтом «Новороссия», после возвращения киевской властью контроля над Донецком и Луганском она будет проводить работу с местным населением, чтобы данные территории вошли в украинское правовое и ментальное поле. Согласно убеждению Резникова, полноценная реинтеграция потребует не менее 25 лет.
Ранее во вторник сообщалось, что Юрий Антипов, независимый эксперт, обвинил Службу безопасности Украины в уничтожении самолета Boeing, разбившегося в Донецкой области в 2014 году.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.