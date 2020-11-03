ВСУ готовятся к вторжению в Крым

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3 ноября 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

На полигонах недалеко от Крымских рубежей проводится совместное учение украинских - армейского спецназа, Нацгвардии и СБУ. Задачи, которые отрабатываются на этих маневрах так и названы, - действия по «принудительному возвращению» полуострова. Об этом разместил материал на своем сайте портал FederalCity, выделив в нем красной строкой вопрос: «Киев готовится к войне с Россией?»

Командующий операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что после учений спецназ останется возле границы с Крымом для быстрой его переброски на полуостров при необходимости. Эксперты считают, что Киев может пойти на его использование для разворачивания диверсионной деятельности в Крыму.

В настоящее время ходе совместных учений отрабатывается тактика действий диверсионных групп. Нападениям могут подвергнуться все жизненно важные объекты военной, транспортной, индустриальной и коммунальной инфраструктур региона, а также органы власти и правопорядка.

В настоящее время многие политики в Киеве и националистические организации Украины вдохновлены успехами Азербайджана в Нагорном Карабахе. Сейчас рассматривается возможность активизировать военные действия на Донбассе и пойти на обострение отношений с Россией, развивая подрывную деятельность в Крыму. Военные аналитики считают, что Киев надеется на поддержку Турции и Азербайджана в противостоянии с Россией и, как минимум, на одобрение США.

Кстати, Турция ведет активную работу, направленную на ослабление региональных позиций Москвы и развал ОДКБ. В частности, Анкара занялась жесткой пропагандой в Казахстане и Киргизии, имеющей антироссийскую направленность. В сети появился ролик, в котором озвучен призыв к властям Казахстане не посылать молодых людей учиться в Российских военных учебных заведениях, в ответ на недавнее предложение Сергея Шойгу, который готов широко открыть врата российских ВВУЗов для подготовки казахских офицеров. Предлагается обучать бедующих командиров ВС Казахстана в Турции, Азербайджане и даже на Украине.

По оценкам экспертов в ближайшее время Москве придется серьезно поработать ради поддержания стабильности вдоль своих рубежей и сохранения ОДКБ. Сдержанность России в отношении войны в Карабахе, пока позволяет Москве маневрировать в сложившейся непростой обстановке. Но ситуация будет только усугубляться. Киев, Анкара и Баку, вероятно попытаются связать нерешенные разрозненные тлеющие проблемы, связанные с Донбассом, Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией в единое целое и объединить их с карабахским кризисом. Цель здесь не только Крым, считают аналитики, Анкара ставит себе более объемную задачу (по отъему российских территорий) и отводит в ней Киеву значительную роль.