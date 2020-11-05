Avia.pro: Азербайджан окружил с трех направлений Шушу в Карабахе и готовится к штурму города
5 ноября 2020, 09:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Азербайджанская армия в течение ночи смогла окружить город Шушу в Нагорном Карабахе с южного, западного и восточного направлений и готовится штурмовать данный населенный пункт. Соответствующее утверждение содержится в публикации, появившейся в российском интернет-сегменте.
Сетевой ресурс Avia.pro пишет, что ситуация для Шуши складывается крайне неблагоприятно. В процитированном материале говорится, что силы Баку в ходе дальнейшего развития конфликта могут войти в город, который находится примерно в десяти километрах к югу от Степанакерта, столицы Карабаха.
Ранее в четверг сообщалось, что армянская сторона обнародовала видео уничтожения азербайджанской спецгруппы в зоне боевых действий.
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