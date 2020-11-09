Avia.pro: Азербайджан отвоевал в Карабахе 13 населенных пунктов из-за отступления врага
9 ноября 2020, 09:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Вооруженным силам Азербайджана удалось отвоевать 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе за восемь часов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет со ссылкой на зарубежные источники, что подразделения Баку смогли взять под контроль новые территории по причине отступления армии Карабаха. В процитированной публикации отмечается, что теперь азербайджанские военные могут двинуться на Степанакерт, столицу непризнанной республики.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Баку заявили о бегстве бойцов армии Нагорного Карабаха в районе города Ходжавенда.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.