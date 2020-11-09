Avia.pro: Азербайджан отвоевал в Карабахе 13 населенных пунктов из-за отступления врага

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9 ноября 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооруженным силам Азербайджана удалось отвоевать 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе за восемь часов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет со ссылкой на зарубежные источники, что подразделения Баку смогли взять под контроль новые территории по причине отступления армии Карабаха. В процитированной публикации отмечается, что теперь азербайджанские военные могут двинуться на Степанакерт, столицу непризнанной республики.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Баку заявили о бегстве бойцов армии Нагорного Карабаха в районе города Ходжавенда.