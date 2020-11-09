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Азербайджан сообщил о бегстве бойцов армии Карабаха под Ходжавендом и «больших потерях» врага

, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Азербайджан сообщил о бегстве бойцов армии Карабаха под Ходжавендом и «больших потерях» врага
Военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Бойцы армии Нагорного Карабаха были обращены в бегство под городом Ходжавендом в результате наступательных действий Вооруженных сил Азербайджана. Об этом говорится в описании к новому видео, размещенному на YouTube-канале Минобороны закавказской республики.

Военное ведомство проинформировало, что подразделения Баку нанесли противнику «тяжелые удары» на Ходжавендском участке фронта. Бойцы армии Карабаха бежали, оставив часть позиций. Также отмечается, что враг понес «большие потери».

Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, экс-командир непризнанной ДНР, высказал точку зрения, согласно которой без серьезного вмешательства России или Ирана конфликт на территории Нагорного Карабаха закончится разгромом армян.

ДЦ

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