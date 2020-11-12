«Военное обозрение»: российский вертолет в Армении могли сбить с территории Турции

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12 ноября 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Вертолет, MOD Russia / globallookpress.com

Российский вертолет Ми-24, потерпевший в начале текущей недели крушение в Армении, могли сбить с территории Турции. Соответствующая версия рассмотрена в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет издание «Военное обозрение», азербайджанские власти принесли Москве извинения за гибель Ми-24, однако до сих пор не предоставили сведений о том, кто именно случайно нанес удар по боевой машине из ПЗРК. Согласно предположению, высказанному в процитированной публикации, вертолет могли атаковать с турецкой территории.

Авторы портала указывают на то, что от дороги в районе Ерасха, где выполнял полет Ми-24, до ближайшей точки границы с Турцией менее четырех километров. Отмечается, что такое оружие, как ПЗРК FIM-92 Stinger, способно поражать цели на расстоянии до пяти-восьми километров.

Ранее сообщалось, что Айк Халатян, обозреватель из Армении, назвал мирное соглашение по Нагорному Карабаху поражением России.