Армянский обозреватель Айк Халатян назвал соглашение по Карабаху поражением России

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11 ноября 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Эхо Москвы»

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху явилось поражением Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, выступая в радиоэфире, озвучил Айк Халатян, армянский политический обозреватель.

Как полагает эксперт, соглашение стало фиаско Москвы, так как после его заключения можно сказать, что РФ признала свое поражение перед Турцией и Азербайджаном или не захотела с ними соперничать. По мнению Халатяна, во всем мире будут считать, что Россия продемонстрировала свою слабину.

Ранее в среду сообщалось, что журналист Владимир Соловьев высказал мнение, согласно которому с помощью ввода миротворцев в Нагорный Карабах РФ обнулила украинские военные надежды в Донбассе.