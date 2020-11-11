Эксперт Максим Юсин: в случае выхода Армении из соглашения по Карабаху ее ждет катастрофа

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11 ноября 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Коммерсантъ»

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Выход Еревана из мирного соглашения по Нагорному Карабаху, на котором настаивает армянская оппозиция, стал бы для закавказской республики катастрофой. Соответствующую точку зрения высказал на страницах СМИ российский эксперт Максим Юсин.

Он отметил, что после перехода под контроль Азербайджана города Шуши Армения проиграла войну. По словам Юсина, продолжение вооруженного противостояния привело бы к бессмысленной гибели тысяч людей и череде все более болезненных поражений Еревана. В случае выхода Армении из мирного договора ее ждет катастрофа, так как армия страны не готова к войне, полагает эксперт.

Ранее сегодня сообщалось, что армянский премьер Никол Пашинян заявил о полном провале одной из попыток отбить у сил Баку Шушу.