Пашинян заявил о полном провале одной из попыток военных Армении отбить у Азербайджана Шушу
11 ноября 2020, 11:28[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Армении дважды пытались отбить город Шушу в Нагорном Карабахе после того, как данный населенный пункт взял Азербайджан. С соответствующим заявлением выступил Никол Пашинян, глава армянского правительства.
Как рассказал политик в ходе онлайн-трансляции в социальной сети Facebook, первая попытка вернуть Шушу полностью провалилась. Во второй раз один из отрядов смог проникнуть в город, однако на обстановку это существенно не повлияло.
Ранее в среду портал Avia.pro сообщил, что военные Армении некоторое время назад атаковали Азербайджан из комплекса «Искандера» и промахнулись. В настоящий момент в зоне конфликта в Нагорном Карабахе действует перемирие.
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