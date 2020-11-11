Пашинян заявил о полном провале одной из попыток военных Армении отбить у Азербайджана Шушу

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11 ноября 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вооруженные силы Армении дважды пытались отбить город Шушу в Нагорном Карабахе после того, как данный населенный пункт взял Азербайджан. С соответствующим заявлением выступил Никол Пашинян, глава армянского правительства.

Как рассказал политик в ходе онлайн-трансляции в социальной сети Facebook, первая попытка вернуть Шушу полностью провалилась. Во второй раз один из отрядов смог проникнуть в город, однако на обстановку это существенно не повлияло.

Ранее в среду портал Avia.pro сообщил, что военные Армении некоторое время назад атаковали Азербайджан из комплекса «Искандера» и промахнулись. В настоящий момент в зоне конфликта в Нагорном Карабахе действует перемирие.