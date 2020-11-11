Avia.pro: военные Армении атаковали Азербайджан из российского «Искандера» и промахнулись
11 ноября 2020, 11:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Армянские военные ударили некоторое время назад по Азербайджану из российского комплекса «Искандер» и промахнулись по цели. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Как пишет сайт Avia.pro, в интернете опубликовали видео, на котором запечатлен пуск армянами двух ракет «Искандер». Отмечается, что оба боеприпаса промахнулись. Данный вывод авторы ресурса сделали на основании отсутствия информации о поражении ракетами каких-либо целей.
Ранее в среду сообщалось, что эксперт Владимир Ружанский высказал точку зрения, согласно которой Армении следует готовиться ко второму раунду войны после заключения перемирия в Нагорном Карабахе.
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