Эксперт Владимир Ружанский: Армении нужно готовиться ко второму раунду войны

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11 ноября 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Реалист»

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Армении необходимо готовиться ко второму раунду войны. Соответствующую точку зрения высказал на страницах интернет-СМИ историк Владимир Ружанский.

В ночь на вторник в зоне конфликта в Нагорном Карабахе начал действовать режим перемирия. Как отметил Ружанский, у Армении есть немного времени, чтобы подготовится ко второму раунду противостояния. По словам эксперта, закавказской республике для победы нужны современное оружие, современные военные технологии и подготовленные бойцы, которые могут их правильно использовать.

Ранее сегодня сообщалось, что портал Avia.pro выступил с предположением, согласно которому российский вертолет Ми-24 возле азербайджано-армянской границы могли сбить поддерживаемые Турцией джихадисты.