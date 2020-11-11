Avia.pro: Турция может превратить Нагорный Карабах во второй Идлиб для России

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11 ноября 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Российские миротворцы, MOD Russia / globallookpress.com

Турция может превратить Нагорный Карабах во второй Идлиб для Российской Федерации. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет сайт Avia.pro, по мнению западных экспертов, в выигрыше после заключения перемирия в Карабахе остались только Анкара и Баку. В процитированной публикации говорится, что, судя по всему, ситуация развивается по первоначальному плану турецких властей – превратить Карабах во второй Идлиб для РФ, где все будут настроены против Москвы.

Отмечается, что карабахские подразделения, вероятно, не будут соблюдать режим прекращения огня. Также указывается на то, что в Закавказье продолжают находиться тысячи протурецких боевиков. Данные факторы делают ситуацию взрывоопасной, при этом в нее могут оказаться втянуты российские миротворцы, отправленные в Нагорный Карабах.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ высказали предположение, согласно которому армяне могли ударить по азербайджанцам из комплекса «Искандер» незадолго до заключения перемирия в зоне конфликта.