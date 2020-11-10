«Репортер»: армяне могли ударить по азербайджанцам из «Искандера» незадолго до перемирия в Карабахе

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10 ноября 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Армяне могли атаковать азербайджанцев из ракетного комплекса «Искандер» незадолго до заключения перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских сетевых СМИ.

Сайт «Репортер» пишет, что накануне в интернете опубликовали видео, на котором запечатлен запуск армянами двух ракет «Искандер». Данный удар должен был состояться в последние дни перед перемирием, так как ранее информация о подобных пусках не появлялась, отмечает портал.

Как сообщалось ранее во вторник, издание «Русская весна» написало, что Казахстан готовил турецких офицеров для войны в Карабахе.