«Репортер»: армяне могли ударить по азербайджанцам из «Искандера» незадолго до перемирия в Карабахе
10 ноября 2020, 16:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Армяне могли атаковать азербайджанцев из ракетного комплекса «Искандер» незадолго до заключения перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских сетевых СМИ.
Сайт «Репортер» пишет, что накануне в интернете опубликовали видео, на котором запечатлен запуск армянами двух ракет «Искандер». Данный удар должен был состояться в последние дни перед перемирием, так как ранее информация о подобных пусках не появлялась, отмечает портал.
Как сообщалось ранее во вторник, издание «Русская весна» написало, что Казахстан готовил турецких офицеров для войны в Карабахе.
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