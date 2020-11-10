Симоньян посоветовала отрезать себе языки армянам, критикующим Россию из-за Карабаха

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10 ноября 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Армяне, которые критикуют Российскую Федерацию из-за Нагорного Карабаха, должны отрезать себе языки. Соответствующий совет этим людям дала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, российский журналист.

Согласно точке зрения Симоньян, армянам следует критиковать только себя за то, что они привели к власти премьер-министра Никола Пашиняна, который рассорился с Москвой и создал предпосылки для возобновления вооруженного противостояния на территории Карабаха. Если бы не Россия, весь регион мог быть потерян уже на следующей неделе, написала журналист.

Минувшей ночью в Нагорном Карабахе начало действовать перемирие. В зону конфликта отправился российский миротворческий контингент.