Симоньян: в Ереване Пашиняну желают «гореть в аду» после соглашения о перемирии в Карабахе

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10 ноября 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Маргарита Симоньян, Kremlin Pool / globallookpress.com

Маргарита Симоньян, российский журналист, прокомментировала заключение соглашения о перемирии в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. По данному вопросу Симоньян высказалась в своем Telegram.

Журналист отметила, что в Ереване желают «гореть в аду» армянскому премьер-министру Николу Пашиняну, который согласился на договоренность о прекращении огня. По словам Симоньян, подобные настроения царят и в комментариях на странице Пашиняна в Facebook, а также в ее доме.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернет выложили видео, на котором запечатлено уничтожение азербайджанскими силами бойцов армии Карабаха незадолго до перемирия.