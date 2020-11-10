Опубликовано видео уничтожения силами Баку бойцов армии Карабаха незадолго до перемирия

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10 ноября 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Выложено видео, на котором запечатлено уничтожение подразделениями Баку бойцов армии Нагорного Карабаха незадолго до заключения перемирия. Данный ролик появился накануне на YouTube-канале азербайджанского министерства обороны.

В описании к размещенным кадрам указывается, что живая сила противника была ликвидирована на Ходжавендском участке фронта.

Прошлой ночью на территории Карабаха начал действовать режим прекращения огня, в регион отправились миротворцы РФ. Ранее во вторник сообщалось, что в ходе конфликта беспилотник армии Азербайджана уничтожил передовой российский комплекс для борьбы с дронами.