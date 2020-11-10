Во время войны в Карабахе дрон Азербайджана уничтожил передовой российский комплекс для борьбы с беспилотниками

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10 ноября 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Военные учения, Vadim Savitsky / globallookpress.com

В ходе боевых действий на территории Нагорного Карабаха азербайджанский дрон уничтожил Тор-М2КМ, передовой российский комплекс для борьбы с беспилотниками, состоявший на вооружении армянской стороны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.

Сайт Avia.pro отмечает, основываясь на обнародованном Баку видео, что ликвидированный Тор-М2КМ не смог обнаружить сразу два аппарата – один из них вел съемку, а другой нанес удар по комплексу.

Минувшей ночью в зоне конфликта в Нагорном Карабахе начало действовать перемирие. Ранее сегодня сообщалось, что, согласно данным СМИ, за полтора месяца боев подразделения Азербайджана смогли отвоевать порядка 45% территории региона.