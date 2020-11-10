Avia.pro: за полтора месяца боев армия Азербайджана отвоевала около 45% территории Карабаха
10 ноября 2020, 08:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Вооруженные силы Азербайджана смогли отвоевать около 45% территории региона. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской интернет-прессы.
Накануне стало известно, что под контроль Баку перешла Шуша, второй по значимости город в Карабахе. Спустя некоторое время было заключено перемирие. Согласно его условиям, Азербайджан сохранит позиции, взятые его армией в ходе боев, начавшихся в конце сентября. Как пишет ресурс Avia.pro, за полтора месяца, что продолжалось противостояние, Баку смог отвоевать порядка 45% территории Нагорного Карабаха.
Ранее во вторник сообщалось, что в сеть выложили видео отправки миротворцев РФ в Карабах.
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