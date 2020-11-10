Пашинян заявил, что на прекращении боев в Карабахе настаивала армия Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 10 ноября, заявил, что на подписании соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе настаивала армия страны, так как "ресурс исчерпан".
Пашинян отметил, что армия призывала остановить боевые действия в Карабахе. Армянский премьер также заметил, что если бы о соглашении было объявлено ранее, это стало бы причиной снижения боеспособности, а военный ресурс и без того был не во всем эффективен.
Кроме того, Никол Пашинян признался, что был недоволен тем, что общественность не могла сразу узнать правду.
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