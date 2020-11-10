Пашинян заявил, что на прекращении боев в Карабахе настаивала армия Армении

Аргументы Недели → В мире 13+

10 ноября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Армения

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 10 ноября, заявил, что на подписании соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе настаивала армия страны, так как "ресурс исчерпан".

Пашинян отметил, что армия призывала остановить боевые действия в Карабахе. Армянский премьер также заметил, что если бы о соглашении было объявлено ранее, это стало бы причиной снижения боеспособности, а военный ресурс и без того был не во всем эффективен.

Кроме того, Никол Пашинян признался, что был недоволен тем, что общественность не могла сразу узнать правду.