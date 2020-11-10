В МИД Турции поздравили Азербайджан с «победой на поле боя и за столом переговоров»

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10 ноября 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Xinhua

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник, 10 ноября, поздравил Азербайджан с успехом "на поле боя и за столом переговоров" после подписания соглашения о перемирии в Карабахе.

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Азербайджану удалось добиться "значительных успехов" не только во время военных действий, но и в процессе переговоров. Дипломат подчеркнул, что турецкая сторона искренне поздравляет Баку с этим "счастливым достижением".

Чавушоглу напомнил, что Турция остается "единым народом и единым сердцем с азербайджанскими братьями".