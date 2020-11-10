В МИД Турции поздравили Азербайджан с «победой на поле боя и за столом переговоров»
10 ноября 2020, 09:34[ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник, 10 ноября, поздравил Азербайджан с успехом "на поле боя и за столом переговоров" после подписания соглашения о перемирии в Карабахе.
Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Азербайджану удалось добиться "значительных успехов" не только во время военных действий, но и в процессе переговоров. Дипломат подчеркнул, что турецкая сторона искренне поздравляет Баку с этим "счастливым достижением".
Чавушоглу напомнил, что Турция остается "единым народом и единым сердцем с азербайджанскими братьями".
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