«Русская весна»: Казахстан готовил турецких офицеров для войны в Нагорном Карабахе

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10 ноября 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Казахстан готовил турецких офицеров для вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Согласно информации, приведенной изданием «Русская весна», в 2019-2020 годах в Национальном Университете Обороны Казахстана проходила обучение группа офицеров из Турции. Занятия завершились весной, летом военные прибыли в Азербайджан для участия в учениях, после чего остались в закавказской республике. Турки возглавили в азербайджанской армии штабную работу, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что журналист Маргарита Симоньян призвала отрезать себе языки армянам, которые критикуют Москву из-за Нагорного Карабаха.