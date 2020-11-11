Сайт Avia.pro: российский вертолет возле азербайджано-армянской границы могли сбить протурецкие джихадисты
11 ноября 2020, 09:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Avia.pro
Российский вертолет Ми-24, потерпевший крушение в понедельник возле азербайджано-армянской границы, могли сбить протурецкие джихадисты. Соответствующая версия высказана в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как информирует сайт Avia.pro, незадолго до инцидента в районе границы находились два турецких дрона. Вполне вероятно, что данные аппараты «вели» российский вертолет, который впоследствии был атакован из переносного зенитного ракетного комплекса, пишет ресурс.
Ранее в среду тот же самый портал выступил с прогнозом, согласно которому Анкара может превратить Нагорный Карабах во второй Идлиб для России.
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