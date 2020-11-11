Сайт Avia.pro: российский вертолет возле азербайджано-армянской границы могли сбить протурецкие джихадисты

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Вертолет, MOD Russia / globallookpress.com

Российский вертолет Ми-24, потерпевший крушение в понедельник возле азербайджано-армянской границы, могли сбить протурецкие джихадисты. Соответствующая версия высказана в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как информирует сайт Avia.pro, незадолго до инцидента в районе границы находились два турецких дрона. Вполне вероятно, что данные аппараты «вели» российский вертолет, который впоследствии был атакован из переносного зенитного ракетного комплекса, пишет ресурс.

Ранее в среду тот же самый портал выступил с прогнозом, согласно которому Анкара может превратить Нагорный Карабах во второй Идлиб для России.