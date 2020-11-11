Соловьев: с помощью ввода миротворцев в Карабах Россия обнулила украинские военные надежды в Донбассе

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11 ноября 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российская Федерация, введя своей миротворческий контингент на территорию Нагорного Карабаха, обнулила украинские военные надежды в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал отечественный журналист Владимир Соловьев.

Как отметил Соловьев, после переброски двух тысяч миротворцев РФ в Карабах в регионе установилось реальное перемирие, боевые действия между Арменией и Азербайджаном, который поддерживает Турция, прекратились. В результате у украинцев «улетучились ощущения», что Киеву нужно провести операцию в Донбассе по примеру Баку, заявил журналист в эфире канала «Россия 1».

Ранее в среду сообщалось, что Владимир Соловьев заявил о подготовке Украины к военному нападению на непризнанные ДНР и ЛНР.