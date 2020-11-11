Владимир Соловьев: Украина готовится к военному нападению на республики Донбасса

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11 ноября 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина готовится к военному нападению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, высказал некоторое время назад Владимир Соловьев, российский журналист.

По словам Соловьева, о том, что Киев ведет подготовку к претворению в жизнь вооруженного сценария в Донбассе, свидетельствует затягивание украинской стороной реализации мер, предусмотренных минскими мирными соглашениями. Как отметил журналист в ходе одной из программ на канале «Россия 1», Украина не сможет ввести в заблуждение жителей ДНР и ЛНР относительно своих планов на данные территории.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Владимир Замана, экс-глава Генштаба соседнего государства, заявил об уничтожении документов о «вторжении армии РФ в Крым» в 2014 году.