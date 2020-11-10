Бывший глава Генштаба Украины Замана заявил об уничтожении документов о «вторжении армии РФ в Крым» в 2014-м
10 ноября 2020, 12:51[ «Аргументы Недели» ]
Документы, касающиеся «вторжения армии РФ в Крым» в 2014 году, были уничтожены. С соответствующим заявлением выступил Владимир Замана, бывший глава украинского Генерального штаба.
Как пишет отечественное сетевое издание EADaily, Замана отметил, что материалы об «агрессии России» уничтожили несколько лет назад. Такая же участь постигла сведения о планах киевских военных по противодействию российским Вооруженным силам в период присоединения Крымского полуострова.
Согласно официальной позиции Украины, Москва «оккупировала» Крым. Как сообщалось ранее на текущей неделе, Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, спрогнозировал, что РФ скоро может разместить на полуострове ядерное оружие.
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