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Секретарь Совнацбеза Украины: Россия скоро может разместить в Крыму ядерное оружие

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Секретарь Совнацбеза Украины: Россия скоро может разместить в Крыму ядерное оружие
Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Российская Федерация может в скором времени разметить на территории Крымского полуострова свое ядерное оружие. С соответствующим заявлением выступил Алексей Данилов, занимающий должность секретаря Совнацбеза Украины.

Согласно утверждению киевского чиновника, процитированного сайтом «Русская весна», Москва якобы продолжает милитаризацию Крыма. По словам Данилова, у украинской стороны нет точных сведений о том, что в регионе в настоящий момент находится оружие массового поражения. При этом в Киеве осознают, что ядерные боеголовки могут быть переброшены на полуостров в ближайшее время, отметил секретарь Совнацбеза.

Ранее в понедельник сообщалось, что Бен Ходжес, генерал из США, предупредил о возможной «атаке России со стороны Крыма».

ДЦ

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