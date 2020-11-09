Американский генерал Ходжес предупредил о возможной «атаке России со стороны Крыма»
9 ноября 2020, 13:21[ «Аргументы Недели» ]
Бен Ходжес, американский генерал, предупредил о возможной «атаке России со стороны Крыма». Об этом рассказывается в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.
Как пишет «Московский комсомолец», Ходжес в ходе обсуждения с экспертами из США и с Украины отметил, что военные РФ могут пойти в наступление под предлогом гуманитарного кризиса в Крыму из-за дефицита воды или для того, чтобы увеличить свой миротворческий контингент на территории Приднестровья.
Ранее в понедельник сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, высказался по поводу вероятного будущего наступления Киева в Донбассе.
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