Стрелков назвал «очень возможным» решительное наступление ВСУ на республики Донбасса после победы Байдена

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9 ноября 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

С приходом к власти в Соединенных Штатах кандидата на пост президента от Демпартии Джо Байдена киевские власти получат серьезную поддержку со стороны Вашингтона. Соответствующую точку зрения в беседе с представителями российских сетевых СМИ озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР.

Как отметил Стрелков, решительное наступление Вооруженных сил Украины на республики Донбасса «очень возможно» после победы Байдена на выборах главы США. По словам экс-министра, судьба ДНР и ЛНР во многом будет зависеть от того, отреагирует ли на действия киевских военных Москва.

Ранее сообщалось, что украинская армия нарушила перемирие в зоне конфликта в Донбассе и уничтожила двух бойцов ДНР.