Армия Украины нарушила перемирие в Донбассе и уничтожила двух бойцов ДНР

Аргументы Недели → В мире 13+

6 ноября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины нарушили перемирие, установленное в зоне военного конфликта на территории Донбасса. Об этом проинформировала пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

В экстренном заявлении, распространенном Народной милицией, говорится, что в течение минувших суток противник нанес удары на Горловском, Мариупольском и Донецком направлениях. В результате этих действий киевские силовики уничтожили двух бойцов ДНР.

Ранее в пятницу сообщалось, что в украинском парламенте рассказали, как спасти страну. Соответствующее заявление в беседе с журналистами сделал депутат Вадим Рабинович.