Армия Украины нарушила перемирие в Донбассе и уничтожила двух бойцов ДНР
6 ноября 2020, 12:31[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины нарушили перемирие, установленное в зоне военного конфликта на территории Донбасса. Об этом проинформировала пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ДНР.
В экстренном заявлении, распространенном Народной милицией, говорится, что в течение минувших суток противник нанес удары на Горловском, Мариупольском и Донецком направлениях. В результате этих действий киевские силовики уничтожили двух бойцов ДНР.
Ранее в пятницу сообщалось, что в украинском парламенте рассказали, как спасти страну. Соответствующее заявление в беседе с журналистами сделал депутат Вадим Рабинович.
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