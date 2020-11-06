Депутат Рады Рабинович назвал досрочные выборы единственным способом спасти Украину
6 ноября 2020, 09:41[ «Аргументы Недели» ]
В Верховной Раде Украины назвали единственный способ спасти бывшую советскую республику. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался некоторое время назад депутат Вадим Рабинович.
Политический деятель отметил, что страну спасет только проведение досрочных выборов президента и Рады. Как пишет РИА Новости, также Рабинович призвал внести изменения в законодательство, которые превратят Украину в парламентскую республику. По мнению депутата, президентскую вертикаль власти следует устранить.
Ранее сообщалось, что на страницах сетевой прессы появилась информация, согласно которой Украина поставила Азербайджану детали для РЛС вопреки воле главы государства Владимира Зеленского.
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