Американский сенатор Марки назвал позором то, что США уступили России вопрос Карабаха

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Американский сенатор Эдвард Джон Марки назвал позором то, что Соединенные Штаты уступили Российской Федерации вопрос Нагорного Карабаха. Слова Марки приведены в публикации, размещенной на страницах зарубежной сетевой прессы.

Ранее на текущей неделе при посредничестве Москвы было заключено соглашение о перемирии в Карабахе. Комментируя это событие, Эдвард Джон Марки назвал позором то, что Вашингтон уступил РФ вопрос Нагорного Карабаха.

Как пишет портал News.am, также сенатор выступил за предоставление Штатами гуманитарной помощи населению Армении и продолжение поддержки демократических институтов закавказской республики.