Американский сенатор Марки назвал позором то, что США уступили России вопрос Карабаха
11 ноября 2020, 14:23[ «Аргументы Недели» ]
Американский сенатор Эдвард Джон Марки назвал позором то, что Соединенные Штаты уступили Российской Федерации вопрос Нагорного Карабаха. Слова Марки приведены в публикации, размещенной на страницах зарубежной сетевой прессы.
Ранее на текущей неделе при посредничестве Москвы было заключено соглашение о перемирии в Карабахе. Комментируя это событие, Эдвард Джон Марки назвал позором то, что Вашингтон уступил РФ вопрос Нагорного Карабаха.
Как пишет портал News.am, также сенатор выступил за предоставление Штатами гуманитарной помощи населению Армении и продолжение поддержки демократических институтов закавказской республики.
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