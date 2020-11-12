Глава Минобороны Турции: Анкара отправит своих миротворцев в Нагорный Карабах

Аргументы Недели → В мире 13+

12 ноября 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Анкара отправит своих миротворцев в зону вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. О соответствующих планах объявил некоторое время назад Хулуси Акар, глава турецкого министерства обороны.

Согласно информации, распространенной изданием Anadolu, Акар рассказал, что представители Анкары поучаствуют в наблюдении за тем, как противоборствующие стороны соблюдают режим перемирия в Карабахе. Направленные Турцией военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии, отметил министр.

В настоящий момент в Нагорном Карабахе находится миротворческий контингент, прибывший из РФ. Ранее в четверг сообщалось, что Игорь Стрелков, экс-командир ополченцев ДНР, высказал мнение, по которому Москва могла бы остановить боевые действия в закавказском регионе в первые же дни конфликта.