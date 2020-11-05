Экс-разведчик Кедми назвал выгоду России от возможной победы Байдена на выборах в США

По словам эксперта, Москве выгодно ослабление Соединенных Штатов, которое произойдет в случае избрания главой государства Байдена. Кедми предсказал, что 77-летний политик «долго не протянет» из-за состояния своего здоровья. Если Байден окажется недееспособен, обязанности хозяина Белого дома будет исполнять вице-президент Камала Харрис. Последняя не знает, как управлять страной, привело мнение Якова Кедми интернет-издание ФАН.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что сайт Modern Diplomacy выступил с прогнозом, согласно которому Турция поможет Джо Байдену разгромить Россию в случае его президентства.
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