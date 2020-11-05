Экс-разведчик Кедми назвал выгоду России от возможной победы Байдена на выборах в США

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5 ноября 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Американский политик Джо Байден, Adam Schultz / globallookpress.com

Возможная победа кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США отвечает интересам Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

По словам эксперта, Москве выгодно ослабление Соединенных Штатов, которое произойдет в случае избрания главой государства Байдена. Кедми предсказал, что 77-летний политик «долго не протянет» из-за состояния своего здоровья. Если Байден окажется недееспособен, обязанности хозяина Белого дома будет исполнять вице-президент Камала Харрис. Последняя не знает, как управлять страной, привело мнение Якова Кедми интернет-издание ФАН.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что сайт Modern Diplomacy выступил с прогнозом, согласно которому Турция поможет Джо Байдену разгромить Россию в случае его президентства.