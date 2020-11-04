Modern Diplomacy: Турция поможет Байдену разгромить Россию в случае его избрания

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4 ноября 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Американский политик Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Турция поможет Джо Байдену разгромить Российскую Федерацию, если кандидат от Демократической партии сможет стать президентом Соединенных Штатов по итогам выборов. Об этом говорится в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Как пишет портал Modern Diplomacy, главная цель внешнеполитической стратегии Байдена состоит в том, чтобы загнать Москву в угол. При этом разгромить РФ без помощи со стороны Анкары Вашингтон не сможет, констатируется в процитированной публикации.

Отмечается, что Турция является единственным союзником американцев, который успешно создает проблемы для России и на Ближнем Востоке, и в Африке, и на Кавказе. Также Анкара продолжает отстаивать жесткую позицию по вопросу принадлежности Крымского полуострова, не признавая его российской территорией, и не так давно заключила с Украиной договор о сотрудничестве в военной сфере.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что, по мнению авторов китайского издания Sohu, истребители США больше не смогут сбежать из зоны удара, когда Москва вооружится новыми комплексами С-500.