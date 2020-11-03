Sohu: когда Россия вооружится С-500, истребители США больше не смогут сбежать из зоны удара

Аргументы Недели → В мире 13+

3 ноября 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Когда на вооружении Российской Федерации появятся новые зенитно-ракетные комплексы С-500, истребители Соединенных Штатов больше не смогут сбежать из зоны удара. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Портал Sohu пишет, что РЛС С-500 с активной фазированной решеткой способна обнаруживать цель с площадью отражения 0,003 кв м на расстоянии 160 километров. Это означает, что все самолеты, имеющиеся в распоряжении американцев, не смогут остаться незамеченными новыми российскими комплексами, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, интернет-ресурс Bulgarian Military написал, что ни один танк в мире в настоящее время не способен одержать верх над Т-14 «Армата».