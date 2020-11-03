Bulgarian Military: ни один танк в мире сегодня не способен победить российскую «Армату»
3 ноября 2020, 11:33[ «Аргументы Недели» ]
Ни один танк в мире в настоящий момент не способен победить российский Т-14 «Армата». Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах зарубежной интернет-прессы.
Издание Bulgarian Military пишет, что Т-14 представляет собой уникальную боевую машину, которая отличается от любой военной техники, имеющейся на вооружении разных государств. Характеристики «Арматы» авторы процитированного материала назвали «умопомрачительными».
Новый российский танк обладает значительной боевой мощью, высокой скоростью и точностью стрельбы. Кроме того, Т-14 может выполнять стратегические задачи. Среди них ведение разведки и осуществление функций управления.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ опубликовали информацию, согласно которой Турция получит беспилотник, способный уничтожить за один вылет роту российских Т-72 и Т-90.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.