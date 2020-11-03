Bulgarian Military: ни один танк в мире сегодня не способен победить российскую «Армату»

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3 ноября 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Танк Т-14 «Армата» на военном параде, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Ни один танк в мире в настоящий момент не способен победить российский Т-14 «Армата». Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах зарубежной интернет-прессы.

Издание Bulgarian Military пишет, что Т-14 представляет собой уникальную боевую машину, которая отличается от любой военной техники, имеющейся на вооружении разных государств. Характеристики «Арматы» авторы процитированного материала назвали «умопомрачительными».

Новый российский танк обладает значительной боевой мощью, высокой скоростью и точностью стрельбы. Кроме того, Т-14 может выполнять стратегические задачи. Среди них ведение разведки и осуществление функций управления.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ опубликовали информацию, согласно которой Турция получит беспилотник, способный уничтожить за один вылет роту российских Т-72 и Т-90.