Турция получит дрон, способный уничтожить за один вылет роту российских Т-72 и Т-90
2 ноября 2020, 15:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В распоряжение армии Турции поступит беспилотник TAI Aksungur, способный уничтожить за один вылет танковую роту, состоящую из российских машин Т-72 и Т-90. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.
Согласно информации, приведенной сетевым ресурсом Avia.pro, дрон, в частности, можно оснастить двенадцатью 250-килограммовыми ракетами и многоцелевой бомбой массой 227 кг. Предполагается, что аппарат поступит в войска в конце текущего года.
Как сообщалось ранее в понедельник, политический эксперт Семен Багдасаров спрогнозировал, что в скором времени турецкий лидер Реджеп Эрдоган будет терроризировать юг России.
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