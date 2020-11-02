Турция получит дрон, способный уничтожить за один вылет роту российских Т-72 и Т-90

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2 ноября 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

В распоряжение армии Турции поступит беспилотник TAI Aksungur, способный уничтожить за один вылет танковую роту, состоящую из российских машин Т-72 и Т-90. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Согласно информации, приведенной сетевым ресурсом Avia.pro, дрон, в частности, можно оснастить двенадцатью 250-килограммовыми ракетами и многоцелевой бомбой массой 227 кг. Предполагается, что аппарат поступит в войска в конце текущего года.

Как сообщалось ранее в понедельник, политический эксперт Семен Багдасаров спрогнозировал, что в скором времени турецкий лидер Реджеп Эрдоган будет терроризировать юг России.