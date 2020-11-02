Политолог Семен Багдасаров: скоро Эрдоган будет терроризировать юг России
2 ноября 2020, 11:29[ «Аргументы Недели» ]
Властям Российской Федерации следует пересмотреть свои отношения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Соответствующую точку зрения озвучил политический эксперт Семен Багдасаров.
Аналитик, выступивший в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, обвинил Эрдогана в антироссийских планах. В частности, Багдасаров предсказал, что скоро турецкий лидер будет терроризировать юг РФ, создавая там экстремистские организации.
Ранее сообщалось, что на страницах зарубежных интернет-СМИ опубликовали прогноз, согласно которому Анкара может атаковать российскую базу в Армении в случае эскалации вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
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