Hindustan Times: Россия совершила ошибку, закончив войну Азербайджана и Армении из-за Карабаха

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13 ноября 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Российская Федерация совершила ошибку, закончив военный конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы.

Как пишет издание The Hindustan Times, Турция не принимала участия в заключении соглашения о перемирии в Карабахе, однако появление данного документа стало настоящим триумфом для президента Реджепа Эрдогана. Теперь у активно поддерживающей Баку Анкары есть возможность обосноваться на «заднем дворе» РФ, говорится в процитированной публикации.

Соглашение предусматривает, что Азербайджан получит транзитный сухопутный коридор вдоль южной армяно-иранской границы. Авторы The Hindustan Times отмечают, что турецкая сторона сможет использовать этот маршрут, несмотря на отсутствие дипотношений с Ереваном.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Никол Пашинян, руководитель армянского кабмина, объяснил подписание мирного договора.