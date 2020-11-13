Аналитик Руслан Пухов назвал катастрофой для России последствия мирного соглашения по Карабаху

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13 ноября 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Последствия мирного соглашения по Нагорному Карабаху являются катастрофическими не только для Армении, но и для Российской Федерации. Такое мнение озвучил некоторое время назад эксперт Руслан Пухов.

Как пишет британское издание Financial Times, Пухов отметил, что Ереван – союзник Москвы – по итогам конфликта в Карабахе оказался проигравшим. При этом поддерживаемый Турцией Азербайджан смог одержать убедительную победу.

По словам аналитика, влияние РФ в Закавказье значительно сократилось, тогда как «престиж» Турции, напротив, «невероятно увеличился».

Ранее сегодня сообщалось, что авторы портала «Военное обозрение» высказали точку зрения, согласно которой Москва победила в Нагорном Карабахе.