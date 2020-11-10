Sohu назвало «Посейдон» и «Циркон» самым опасным российским оружием для США

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10 ноября 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Названо самое опасное для Соединенных Штатов оружие Российской Федерации. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Как пишет издание Sohu, наибольшую угрозу для американцев представляют подводный беспилотник «Посейдон» и ракета «Циркон».

Отмечается, что ядерный «Посейдон» имеет дальность действия до десяти тысяч километров. Этот аппарат способен атаковать не только флот противника, но и его города, расположенные на побережье.

Перед гиперзвуковой ракетой «Циркон» не устоит ни одна система ПВО в мире, говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что журнал The National Interest выступил с прогнозом, согласно которому США и НАТО могут попасть в затруднительное положение в случае реального военного конфликта с Москвой.