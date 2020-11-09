NI: Америка и НАТО могут оказаться в затруднительном положении в случае реальной войны с Россией
9 ноября 2020, 16:43[ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты и НАТО могут оказаться в затруднительном положении в случае реального военного столкновения с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.
Издание The National Interest констатирует, что Москва продолжает делать успехи в оборонной сфере. В настоящий момент проводятся работы по оснащению армии РФ новым вооружением. В числе него современные субмарины и стелс-истребители Су-57. Также тестируется система, которая способна уничтожать космические аппараты.
Если вспыхнет реальный военный конфликт с Россией, США и Североатлантический альянс могут попасть в затруднительное положение, говорится в процитированной публикации.
Ранее сообщалось, что NI счел устаревшим российский МиГ-29.
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