NI: Америка и НАТО могут оказаться в затруднительном положении в случае реальной войны с Россией

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9 ноября 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Учения НАТО, Artur Widak / globallookpress.com

Соединенные Штаты и НАТО могут оказаться в затруднительном положении в случае реального военного столкновения с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание The National Interest констатирует, что Москва продолжает делать успехи в оборонной сфере. В настоящий момент проводятся работы по оснащению армии РФ новым вооружением. В числе него современные субмарины и стелс-истребители Су-57. Также тестируется система, которая способна уничтожать космические аппараты.

Если вспыхнет реальный военный конфликт с Россией, США и Североатлантический альянс могут попасть в затруднительное положение, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что NI счел устаревшим российский МиГ-29.