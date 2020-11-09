Журнал The National Interest назвал устаревшим российский истребитель МиГ-29

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9 ноября 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель МиГ-29, начавший эксплуатироваться в 1983 году, является устаревшей боевой машиной. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах прессы Соединенных Штатов.

Как пишет журнал The National Interest, МиГ-29 должны заменить более современные самолеты, так как данный истребитель не отвечает требованиям сегодняшнего момента. В частности, отмечается, что МиГ-29 отличает высокая маневренность, при этом его дальность полета недостаточна.

Ранее в понедельник сообщалось, что авторы NI напомнили о бегстве самолета-разведчика США от российских Су-27 под Калининградом летом 2014 года.