Журнал The National Interest назвал устаревшим российский истребитель МиГ-29
9 ноября 2020, 14:39[ «Аргументы Недели» ]
Российский истребитель МиГ-29, начавший эксплуатироваться в 1983 году, является устаревшей боевой машиной. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах прессы Соединенных Штатов.
Как пишет журнал The National Interest, МиГ-29 должны заменить более современные самолеты, так как данный истребитель не отвечает требованиям сегодняшнего момента. В частности, отмечается, что МиГ-29 отличает высокая маневренность, при этом его дальность полета недостаточна.
Ранее в понедельник сообщалось, что авторы NI напомнили о бегстве самолета-разведчика США от российских Су-27 под Калининградом летом 2014 года.
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