National Interest напомнил о бегстве самолета-разведчика США от российских Су-27 под Калининградом в 2014-м

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9 ноября 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

На страницах прессы Соединенных Штатов появился материал, авторы которого напомнили о бегстве американского самолета-разведчика Boeing RC-135 от российских истребителей Су-27. Данный случай произошел летом 2014 года под Калининградом.

Журнал The National Interest пишет, что на перехват RC-135, который предположительно отслеживал электронные сигналы из российского эксклава, были отправлены по меньшей мере два Су-27. Как отмечается в процитированной публикации, экипаж самолета США что-то напугало в действиях истребителей. В результате RC-135 осуществил резкий разворот и направился в шведское воздушное пространство.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный военный эксперт Константин Сивков назвал способ уничтожить США.