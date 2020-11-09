National Interest напомнил о бегстве самолета-разведчика США от российских Су-27 под Калининградом в 2014-м
9 ноября 2020, 12:48[ «Аргументы Недели» ]
На страницах прессы Соединенных Штатов появился материал, авторы которого напомнили о бегстве американского самолета-разведчика Boeing RC-135 от российских истребителей Су-27. Данный случай произошел летом 2014 года под Калининградом.
Журнал The National Interest пишет, что на перехват RC-135, который предположительно отслеживал электронные сигналы из российского эксклава, были отправлены по меньшей мере два Су-27. Как отмечается в процитированной публикации, экипаж самолета США что-то напугало в действиях истребителей. В результате RC-135 осуществил резкий разворот и направился в шведское воздушное пространство.
Ранее сегодня сообщалось, что отечественный военный эксперт Константин Сивков назвал способ уничтожить США.
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