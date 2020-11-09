Экс-сотрудник Генштаба России Сивков назвал способ уничтожить Соединенные Штаты

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9 ноября 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ВПК»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба Российской Федерации, назвал способ уничтожить Соединенные Штаты. По данному вопросу военный эксперт высказался некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Как отметил Сивков, силы РФ способны спровоцировать разрушительные геофизические процессы на территории Штатов посредством доставки к критически опасным зонам на американском континенте зарядов мощностью в несколько десятков мегатонн в тротиловом эквиваленте. Среди возможных носителей подобных боеприпасов специалист назвал «Посейдон», российский подводный беспилотник.

Ранее стало известно, что самолеты ВКС РФ ликвидировали в Сирии экстремистов из группировки, которая организовала террористический акт в петербургском метрополитене.