Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Экс-сотрудник Генштаба России Сивков назвал способ уничтожить Соединенные Штаты

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ВПК»

Экс-сотрудник Генштаба России Сивков назвал способ уничтожить Соединенные Штаты
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба Российской Федерации, назвал способ уничтожить Соединенные Штаты. По данному вопросу военный эксперт высказался некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Как отметил Сивков, силы РФ способны спровоцировать разрушительные геофизические процессы на территории Штатов посредством доставки к критически опасным зонам на американском континенте зарядов мощностью в несколько десятков мегатонн в тротиловом эквиваленте. Среди возможных носителей подобных боеприпасов специалист назвал «Посейдон», российский подводный беспилотник.

Ранее стало известно, что самолеты ВКС РФ ликвидировали в Сирии экстремистов из группировки, которая организовала террористический акт в петербургском метрополитене.

ДЦ

В мире

ВКС РФ разбомбили в Сирии силы группировки, организовавшей теракт в метро Петербурга

ВКС РФ разбомбили в Сирии силы группировки, организовавшей теракт в метро Петербурга

Российские ВКС разбомбили в Сирии силы террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Данная организация устроила теракт в петербургском метрополитене весной 2017 года.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью