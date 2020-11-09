ВКС РФ разбомбили в Сирии силы группировки, организовавшей теракт в метро Петербурга

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9 ноября 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС разбомбили на территории сирийской провинции Идлиб силы террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Данная организация устроила теракт в петербургском метрополитене весной 2017 года.

Как стало известно интернет-изданию «Русская весна», в авиационном налете приняли участие три самолета Су-24. Они, в частности, уничтожили транспортные средства с реактивными системами залпового огня и порядка тонны снарядов к ним. В результате атаки были ликвидированы около пятидесяти боевиков.

Ранее в понедельник сообщалось, что на страницах сетевых СМИ выступили с прогнозом, согласно которому японские ВВС могут «разгромить» российские истребители Су-35 в случае военного конфликта.